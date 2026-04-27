「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平が七回に１２試合ぶり６０打席ぶり６号ソロ放った。七回無死。ミルナーの初球を内角低めのシンカーを捉えて左中間へ運び、連勝に貢献した。ミルナーは横手投げの変則左腕。大谷にとっては自身の体の方向に踏み出してくるようなフォームで、恐怖を感じるタイプの投手だった。それでも内角低めへの１３７キロのシンカーを、ノーステップ気味に捉えて逆