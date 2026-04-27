■マキロン、ロキソニンを手放す大博打4月15日、第一三共株式会社は、市販薬事業をサントリーホールディングスに売却すると発表した。同社の代表的な商品は、消毒薬の「マキロン」や解熱鎮痛薬の「ロキソニン」など、私たちに馴染みのあるものが多い。市販薬の業界では、そうした商品をOTC（オーバー・ザ・カウンター）医薬品と呼ぶ。いわゆる大衆薬だ。写真＝iStock.com／Khanchit Khirisutchalual※写真はイメージです - 写真＝i