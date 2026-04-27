夫の給料を妻名義の口座に移して貯金する、というような家計管理を行っている家庭もあるでしょう。一方で、「名義が異なるだけで税務上の問題は生じないのか」と疑問に感じる方もいるかもしれません。 実際には、資金の管理方法や使途によっては、贈与とみなされる可能性がある点に留意が必要です。本記事では、どのような場合に贈与税の対象となり得るのかについて、制度の考え方と具体例を踏まえて整理していきます。