同じエリア内にあるガソリンスタンドでも、価格が大きく異なることに疑問を感じたことはないでしょうか。数円程度ならまだしも、場合によっては10円以上の差があることも珍しくありません。この価格差は一体なぜ生まれるのでしょうか。ここでは、その背景にある主な要因を詳しく解説します。 仕入れルートの違いが価格に影響する ガソリンスタンドは、それぞれ異なるルートで燃料を仕入れています。大手石油