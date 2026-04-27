ホルムズ海峡封鎖により、原油だけでなくさまざまな生活用品に影響が出るとされている。個人でできる対策はあるのか。備え・防災アドバイザーの高荷智也さんは「原油を精製して作られるナフサに現代の日本社会は依存しており、影響が及ぶ範囲は非常に広い。優先順位をつけてできる範囲で備蓄しておくべき」という――。■ホルムズ海峡封鎖による備蓄は難易度が高いホルムズ海峡封鎖が長期化した場合、私たちの生活は、思っている以