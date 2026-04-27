愛する彼氏とはいえ、しょせんは他人。一緒に暮らしていると、嫌なところが目について、ときには憤りを抑えられないこともあるでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「同棲中の彼氏にイラッ!!怒りをどうにか抑える方法」をご紹介します。【１】SNSに思いのたけをぶちまける「SNSに思いっきり書き散らします。こんなこと言われてむかつく！みたいな（笑）」（20代女性）というように、SN