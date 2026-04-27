卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さんが、ハーフマラソンを完走した様子を公開した。石川さんは２６日、自身のインスタグラムを更新。「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンに参加しましたとっても楽しかったです！！」と記し、笑顔で走るショットや、ゴール後に高橋尚子さんと話すショットなどをアップ。「初のハーフマラソン、始まる前は不安もあったのですが、完走できて嬉しいです。沿道の応援に元気をもらって、