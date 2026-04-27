守られるべきはずの子どもが、いつの間にか“守る側”になっていた。そんな時、親はどう感じるでしょうか。今回は、我慢の日々を重ねてきた母親と、4歳の娘が取ったある行動から始まったエピソードをご紹介しましょう。◆お尻を触ろうとしてくる義父にうんざり酒井明日香さん（仮名・35歳）は、近所に住む義父が訪ねてくるたびに、心ない嫌味や不快な言動を受け、長い間ひとりで悩みを抱え込んでいました。「『明日香さんの料理、