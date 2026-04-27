◇ナ・リーグドジャース6−０カブス（2026年4月26日ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が26日（日本時間27日）、本拠でのカブス戦に先発。6回4安打無失点で今季4勝目を挙げた。立ち上がりは先頭・ホーナーに中前打を許すと、次打者・ブレグマンも四球で歩かせ無死一、二塁のピンチを背負った。それでもハップ、鈴木を2者連続三振に仕留め、最後はケリーを三ゴロで無失点。2回も先頭・ブッシ