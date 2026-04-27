「家では空気でした」……。営業マンとして成果を出し続けてきた男性が、50歳で初めて気づいた“自分の居場所のなさ”。仕事人間だったはずが、60歳での完全リタイア。老後資金4,500万円を確保しながらも、あえて年金は繰上げ受給。それらの決断の裏にあったものとは？「家では空気でした」…優秀な営業マンも家では“自分の居場所”なしの現実「妻にも娘にも、“お金を運んでくるおじさん”としか見られていなかったと思います…