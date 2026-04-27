スズキ「スイフト」の最安グレードとはスズキのラインナップのなかでも、スポーティな走りと洗練されたデザインで人気を集めるコンパクトカーが「スイフト」です。そのなかでも、最も手頃な価格設定で提供されている「XG（2WD）」とはどのようなグレードなのでしょうか。スイフトは、2000年にスイフト（HT型）として登場。その後、2004年にはプラットフォームを一新し、スズキのクルマづくりを象徴する世界戦略車として歩んで