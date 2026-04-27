＜IOA選手権最終日◇26日◇モロンゴ・ゴルフ・クラブ・アット・タックウェット・キャニオン（米カリフォルニア州）◇6534ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの最終ラウンドが終了。首位タイからスタートした20歳の伊藤二花は、トータル9アンダーの3位タイで3日間を終えた。昨年8月に「ワイルドホース女子ゴルフクラシック」を制した原英莉花以来となる、日本勢の米下部ツアー優勝には2打及ばなかった。【連続写真】谷