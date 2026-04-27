＜チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ最終日◇26日◇TPCルイジアナ（ルイジアナ州）◇7425ヤード・パー72＞シーズン唯一のチーム戦として行われる大会は最終ラウンドが終了した。【現地直送動画】ネリー・コルダが歓喜の池ダイブ！フォアボール（ベストボール方式）で行われた3日目に、大会記録の「57」で首位に浮上したアレックスとマシューのフィッツパトリック兄弟（イングランド）が、フォアサム（オルタネート