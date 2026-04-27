午前5時23分ごろ、北海道で最大震度5強の地震が発生したことを受け、気象庁が会見し、1週間程度は同程度の地震に注意するよう呼びかけました。【映像】気象庁の会見の様子気象庁は午前7時半から会見し、1週間程度、特に2〜3日の間は同程度の地震に注意するよう呼びかけました。また、今回の地震は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」で注意を呼びかけている対象地震ではないとしました。気象庁によりますと、午前5時23分