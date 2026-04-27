幼児向け教材市場が拡大を続けている。小学校入学を前に「少しでも準備を」と願う親心の現れだが、教育の早期化が進むなか、家庭では子どもの意欲維持が切実な課題となっている。こうしたなか、タカラトミーが文字への興味を自発的に引き出す知育トイ「よみかきレッスン！マジカルボードずかん」を投入した。開発の起点は、自身も二児の母として、わが子に「当たり前のことを教える難しさ」に直面した担当者の実体験だった。“子