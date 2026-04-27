◇ナ・リーグカブス0−6ドジャース（2026年4月26日ロサンゼルス）カブスの今永昇太投手（32）がドジャース戦に先発し6回途中5失点で今季2敗目（2勝）を喫した。「日本人対決」となった大谷翔平との対戦にも2打数2安打、1四球と苦しみ、「間違いなく失投を逃さない素晴らしいバッターだと思いました」と敬意を表した。5失点は今季自己ワースト。「投げる哲学者」と呼ばれる左腕は試合後報道陣に対応し、内容を「長打を