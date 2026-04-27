「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）先発の今永昇太投手は６回途中６安打５失点で降板。今季２敗目となった。３打席対戦して２安打１四球だった大谷との対戦については「これまでの対戦も紙一重のような戦いはたくさんありましたし、ホームランにならなくて良かったとか、セカンドゴロのシーンもありましたし。勝負は紙一重なので、その紙一重を拾えるようにしたいなと思います。間違いなく失投を逃さない素
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