BTSが、米ツアーの出発地米フロリダ州タンパに9億ドル（約1428億円）の経済効果をもたらす。4年ぶりの米公演が25日、フロリダ州タンパでスタートした。現地メディアの「10タンパベイ・ニュース」は25日「今回の公演は、タンパ地域に最大9億ドル規模の経済効果を創出し、地域経済に大きな波及効果をもたらすと見込まれている」と報じた。BTSは25、26日にタンパのレイモンド・ジェームズ・スタジアムでコンサートを開き、28日にも