お寺が好きが知っておきたいお堂で正座して仏を拝む理由 おじぎをして見上げると仏界が見えてくる お寺のお堂に入ると、多くの場合、須弥壇の上に南を向いた仏像が鎮座しています。壇上は仏様の専有空間（内陣）です。わたしたちが入れるのは一段低い床までで、外陣と呼ばれます。 外陣が殺風景な板張りなのに対し、内陣の天井には極彩色の蓮花や金雲とともに仏たちの世界が描かれており、浄土を表しています。 このお堂に