ベクレルの発見した放射線が「量子力学」のはじまりか？ フランスの物理学者アンリ・ベクレルは、「放射能」の名付け親であるマリ・キュリーの大学院での先生でした。放射能を最初に発見したのはベクレルでしたが、この人、実ははかなりの強運の持ち主。 もともとベクレルは蛍光物質（太陽に当てるとそのあとで光る物質）を研究していました。1896年、蛍光物質だと目星を付けていたウラン塩を太陽に当てて実験しようと待