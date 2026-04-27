資料さぬき警察署 26日夜、香川県さぬき市で無免許運転をしたとして、市内の僧侶の男（66）が27日、道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は26日午後7時20分ごろ、さぬき市大川町の県道を乗用車で走行中、道路脇の街路灯に衝突しました。警察が事故の処理にあたっていたところ、男の無免許運転が発覚し、逮捕しました。 男は以前、運転免許を保有していましたが、現在は所持して