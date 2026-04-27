八百万の神の国/日本には家の中にも神様がたくさんいる！代表的な神様とは 家の中を守る神様たち 大昔から日本には、たくさんの神様がいると考えられてきました。山の神様、海の神様をはじめとする自然に宿る神様。稲や田、またそれらを耕す道具に宿る神様。言葉にまで言霊といわれる神様が宿ります。暮らしの中で行なわれてきたしきたりの中にいつも神様がいるように、日常の中でも神様がいつも私たちに寄り添っています。