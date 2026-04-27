モデルでタレントのマギーが、ピンクカラーを入れた新ヘアの最新ショットを公開した。マギーは２７日までに、自身のインスタグラムを更新。「ＡｌｌＩｎｅｅｄｉｓｐｉｎｋピンクがすき！ローを入れてハイライトの部分はピンクになりました」と記し、淡いピンク色の高級車・ポルシェの横に、ピンク色を入れた新カラーの髪でクールな表情で立つショットを複数アップした。この投稿には「ピンク可愛すぎるー」「素