女優の戸田恵梨香が２６日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。３年前の第一子出産後の変化を明かす一幕があった。この日の番組冒頭、２０２２年１１月放送の同番組で対談しているＭＣの林修氏に「以前、お見受けした時より表情が柔らかくなったのかなあと思いますが」と言われると「本当ですか」と微笑んだ戸田。「前回は妊娠中だったんですけど、子供を産んだので子供からもらってるものが大きい