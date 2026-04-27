女子プロゴルファーの都玲華（大東建託）がイベントでのオフショットを披露した。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「つるやゴルフ本店・大阪高島屋イベントにお越しくださった皆様、ありがとうございました」と足を運んできれたファンに感謝。「たくさんの方とお会いできて、本当に嬉しかったです」と喜び、都内でのイベントを前に「またたくさんの方にお会いできるのを楽しみにしています」とつづった。アイス