顔がかわいいのは“うちの遺伝”のおかげ。毛が濃いのは“あっちの遺伝”のせい…。両家その場にいる状況でよく言えますよね。なんでここまで家系にこだわるのかーー。呆れちゃいます。グッとこらえて付き合っていたある日、とうとう我慢できないできごとが…!?>>【まんが】何でも嫁のせいですか？(ウーマンエキサイト編集部)