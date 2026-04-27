きのう（26日）午後、神奈川県横須賀市で、ワンボックスカーと衝突した道路標識が倒れ、40代くらいの女性2人が下敷きになりました。2人は意識不明の重体です。きのう午後3時すぎ、横須賀市秋谷の国道で「道路に人が倒れている」と通行人の女性が近くの駐在所に駆け込みました。警察によりますと、ワンボックスカーが道路脇に設置されていた道路標識に衝突し、女性2人が倒れた道路標識の下敷きになったということです。女性2人は国