プロeスポーツ組織「ZETA DIVISION」のCREATOR部門に所属し、エイベックス内に音楽レーベル「J STAR RECORD」を主宰するファン太が27日までにXを更新。「一部インターネット上で拡散されているとおり、私ファン太は、複数の女性との間で不適切な関係を持っておりました」と不倫を認め、謝罪した。ZETA DIVISIONは26日付で退団処分とした。ZETA DIVISIONは、発表した文書の中で「外部からの連絡を受け、ファン太及び関係者にヒアリ