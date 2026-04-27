2026年4月28日から5月10日までの期間、渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段 特設会場では、「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026」が開催されます。最新作から懐かしの作品まで...初夏の風を感じる開放的な空間で映画を鑑賞できる、入場・鑑賞無料のイベントです。会場では近年の大ヒット作品に懐かしい名作、知る人ぞ知る傑作など、13日間で29作品が上演されます。大ヒットミュージカル「ウィキッド ふたりの魔女」や第98回アカデ