アドバンテスト、東京エレクトロン、レーザーテック、ディスコなど半導体製造装置関連が軒並み上昇。前週末の米国株市場では半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が４％を超える大幅高で１８連騰を記録し、最高値更新が続いていることで、東京市場でもリスク許容度が高まった海外投資家の投資マネーが半導体セクターの主力銘柄に流れ込んでいる。きょう取引終了後にはアド