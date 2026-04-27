「介護報酬とはどのような制度なのか」「なぜ3年ごとに改定されるのか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。 介護報酬は、介護サービスを提供する事業所に支払われる報酬の基準であり、利用者の自己負担額やサービス内容にも関わる重要な制度です。そのため、制度の仕組みや改定の背景を知っておくことで、介護サービスをより理解しやすくなります。 本記事では、介護報酬について次のポイン