「左腕がしびれる」と聞いたとき、心筋梗塞を思い浮かべる方はどのくらいいるでしょうか？ 心臓と左腕は同じ神経経路を共有しているため、心臓の異常が左腕のしびれとして感じられることがあります。これを「放散痛（ほうさんつう）」と呼びます。左腕のしびれが心臓のサインである可能性や、胸の症状と重なる場合の危険度について詳しく説明します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。