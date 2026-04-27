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ポートランド・トレイルブレイザーズ vs サンアントニオ・スパーズ 日付：2026年4月27日（月） 開催地：モダ・センター（Portland） 最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 93 - 114 サンアントニオ・スパーズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対サンアントニオ・スパーズがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォー