27日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比7ポイント安の744ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値768.1ポイントに対しては24.1ポイント安。 株探ニュース