27日8時53分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比60ポイント安の3万3860ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万3872.37ポイントに対しては12.37ポイント安。 株探ニュース