2026年4月22日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレ（DW）の中国語版サイトは、ホルムズ海峡をめぐる中東情勢の緊迫化の裏で、米中両国が未来のエネルギー覇権をめぐり対照的な戦略で激しく火花を散らしていると報じた。記事は、米中両国のエネルギー開発戦略には明確な違いが浮き彫りになっていると紹介。米国では、トランプ大統領が選挙戦で掲げた「ドリル・ベイビー・ドリル（掘って掘って掘りまくれ）」が単なるパフォーマンスでは