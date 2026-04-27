今年のゴールデンウィークは、どんな予定を立てていますか？もうすでに始まっている人もいるとか！？いつも通りお仕事！という人も、この番組を聞いて楽しく過ごして下さい♪2週に渡って８人組ボーイズグループ『OCTPATH』が登場！オーディション番組「PRODUCE101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生の中から結成されたボーイズグループ！2021年11月に結成、2022年にシングル「IT'S A BOP」でメジャーデビューしました！4月15日に