SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。水色のノースリ“女神ワンピ”姿を披露した。「可愛すぎるブルーの女神ワンピ」とつづり、水色のノースリーブのワンピース姿でさまざまなポーズを取っている写真をアップ。「今回はなんと展示会限定カラーもご用意しました去年発売して大人気だったこの女神ワンピのサックスブルーが展示会限定で登場透明感出て可愛すぎるイエベ