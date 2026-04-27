Image: CASIO 昨年アメリカで開催された楽器見本市「NAMM Show」でも試作機が展示されて話題になっていた、カシオのサンプラー「SXC-1」が正式に発表されました。 Image: CASIO CASIO SK-1（1986年） Image: CASIO CASIO FZ-1（1987年）