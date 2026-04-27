ロッテは26日、種市篤暉投手が25日に熊本市内の病院で診察を行い、左アキレス腱断裂と診断されたと発表した。種市は昨季オールスター明け、10試合・74回1/3を投げ、6勝2敗、94奪三振、防御率は驚異の1.45をマーク。9・10月度はリーグトップの4勝、48奪三振をマークし、自身初となる9・10月度の『大樹生命月間MVP賞』パ・リーグ投手部門を受賞した。今年3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表