「ありがとう、おばさん」――何気ない一言が、54歳独身女性の心に突き刺さる。フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中のオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』が、5月5日(24:45〜 ※関東ローカル)から地上波放送。以降、毎週火曜に放送される(予定)。飯島直子○FOD公式SNSの切り抜き動画が400万回超え同作は、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを、温かくユーモラスに描く