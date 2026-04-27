米女子ゴルフツアーの今季メジャー初戦「シェブロン選手権」最終日（２６日＝日本時間２７日、テキサス州ヒューストンのメモリアルパークＧＣ＝パー７２）、日本勢では勝みなみ（明治安田）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、４バーディー、３ボギーの７１で回った竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）とともに通算４アンダーで１２位に入った。通算１８アンダーのネリー・コルダ（米国）が２度目の優勝を果たした。初日から首位