「休みようがない」お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が、驚きの“多忙生活”を明かした――。西野亮廣○「働きたい人は働いて、休みたい人は休めばいい」西野は、23日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)にゲスト出演。絵本作家としても活躍し、製作総指揮・原作・脚本を務める『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』が公開されるなど、多忙すぎる生活を送って