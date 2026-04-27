SVリーグ女子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは26日、横浜BUNTAIで女子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第2戦が行われ、レギュラーシーズン2位のSAGA久光スプリングスが同4位の大阪マーヴェラスに3-0（25-20、25-23、25-14）でストレート勝ち。2021-22年のVリーグ以来4季ぶり9度目の優勝を果たした。リベロの26歳・西村弥菜美は守備の要としてチャンピオンシップMVPを受賞。2021年には現役を一度退い