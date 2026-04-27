本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数3安打1打点、1本塁打1四球で6-0の勝利に貢献した。7回に12試合ぶり6号となるソロ。試合後、デーブ・ロバーツ監督は復調に太鼓判を押した。5-0の7回先頭の第4打席。大谷はカブス2番手ミルナーが内角低めに投じた球を強振した。米中継のデジタル表示ではストライクゾーンの縁にかかる際どい投球。左