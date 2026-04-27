今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『カトペン【猫ライフ】』に投稿された、赤ちゃんの存在が気になって仕方がない猫たちの様子です。投稿は記事執筆時点で4200回以上再生され、「そりゃ気になるよね～」「やっぱり開けるよねー笑」「堪らなく可愛い！」といったコメントが寄せられました。 【動画：赤ちゃんの存在に気付いた３匹のネコ→部屋に入ろうとして…想像以上に『一生懸命な光景』】 赤ちゃんが気に