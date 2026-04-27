「頑張って」「可愛くて面白くて元気が貰える」 そんなコメントとともに28万再生を記録したのは、2匹の猫が向き合うワンシーン。その姿があまりにも『本格的』だったことで、見た人たちを驚かせることになりました。いったいどんな光景が繰り広げられたのでしょうか？ 【動画：真剣な表情で向かい合う『2匹の猫』…あまりにもカッコいい『本格的なポーズ』】 ボクシング始めました Instagramアカウント「かげ