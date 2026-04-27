女優の寺島しのぶが、フランス人の夫、ローラン・グナシア氏との結婚１９周年を報告した。寺島は２７日までに、自身のインスタグラムを更新。「１９回目の結婚記念日」と記し、ローランさんと乾杯するショットをアップ。「１９年前の日枝神社。晴れ男のローラン側の空は快晴。雨女だった私側の空は今にも降り出しそうな灰色でした。原美術館でガーデンパーティーだったため、母さんが空に向かってお祈りしてた姿を思い出す。