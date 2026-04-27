ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、この日早朝に北海道で起きた震度５強の地震について報じた。番組では北海道・浦幌町で震度５強、新冠町で震度５弱を記録、マグニチュードは６・２で津波の心配はないことを紹介。また今月２０日も最大震度５強の地震が起きており、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されていたが、午前７時半から行われた気象庁会見によると今回の地震は同注意情