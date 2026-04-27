『ここから先は行っちゃダメ！』飼い主さんとの約束を守るのか、それとも大好きな人のところへ行くのを優先するのか…。可愛すぎる葛藤をみせたビションフリーゼさんのお姿が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で33万回を超えて表示されており、1.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『玄関にいっちゃダメ』と教えられた犬→大好きな人が来ると…可